RDC : fin de campagne présidentielle à Kinshasa (le 18 ou 19 décembre?)

André Kimbuta, le gouverneur de la ville province de Kinshasa annonce que la campagne présidentielle est terminée à Kinshasa, dans un courrier daté du 19 décembre sur la première page et du 18 décembre à la fin du courrier, sous la signature du gouverneur…

Il justifie sa position pour des raisons sécuritaires et parce que des violences ont émaillé la campagne de tous les candidats et que certaines informations reçues par ses services font état de menaces de troubles dans Kinshasa. Il tient ainsi, explique-t-il, à assurer la tranquilité des Kinoises et des Kinois pour qu’ils puissent se rendre aux urnes sereinement le 23 décembre.

Le candidat de Lamuka Martin Fayulu doit tenir un meeting ce jeudi 19 après-midi à la Place Sainte-Thérèse. L’erreur de date dans le courrier viendrait-il de la précipitation avec laquelle il a fallu le rédiger pour tenter d’empêcher Martin Fayulu de tenir ce meeting?

Dans les rangs de Lamuka, on dénonce « de faux prétextes pour tenter d’empêcher la campagne de l’opposition. » D’autres vont plus loin et appellent à la démission du gouverneur : « S’il est incapable de maintenir l’ordre public ».

