Du matériel électoral en provenance d’Afrique du Sud est en cours d’acheminement vers la République démocratique du Congo à six jours de la date prévue des élections dans le plus grand pays d’Afrique sub-saharienne, a indiqué lundi la commission électorale. « Il n’y a aucun retard. Il s’agit des matériels sensibles et le calendrier avait prévu cette activité pendant cette période », a déclaré à l’AFP un porte-parole de la commission nationale électorale indépendante (Céni), Jean-Baptiste Itipo. « Il s’agit (…) des fiches pour la rédaction des procès-verbaux et des fiches de dépouillement », a-t-il précisé.

« Le président (de la Céni) Corneille Nangaa séjourne à Johannesburg pour superviser le convoi des diverses fiches destinées aux bureaux de vote et de dépouillement », avait posté samedi sur son compte twitter la Céni. L'opération a lieu à six jours des élections dans un pays de 2,3 millions de km2 qui ne compte que 3.400 km de réseau routier asphalté pour déployer ce matériel électoral dans les 22.000 centres de vote et 80.000 bureaux.