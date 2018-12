RDC : Quand le ministre Bitakwira menace de mort les adversaires de Shadary

Intervention du ministre à écouter en bas de l’article

Tandis que Martin Fayulu faisait une fois de plus un triomphe, ce samedi à Gbdolite, Félix Tshisekedi attrait aussi la grande foule à Lubumbashi.

De son côté, le candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Shadary Ramazani est toujours à la peine. Les foules sont maigres malgré les moyens dépensés et le cash distribué et les cris hostiles nombreux.

C’est ce qu’a bien compris le ministre des Relation avec le parlement Justin Bitakwira. Le ministre, également à pied d’oeuvre pour la campagne du candidat Shadary, malgré les interdictions légales, a mis en garde tous ceux qui, lors du passage de Shadary à Uvira, dans le sud-Kivu, pouraiient être tentés de manifester son opposition au dauphin. « Si vous n’êtes pas d’accord avec nous, taisez-vous ou restez chez vous, sans quoi vous pourriez disparaître et ne jamais revoir les vôtres », explique sereinement le ministre Bitakwira.

Une menace claire, un appel à la délation et au meurtre qui rappelle des heures sombres dans la région. Si la justice congolaise, dans un climat comme celui-ci, ne se saisiy pas de ce dossier, c’est la porte ouverte aux pires exactions. Le pouvoir de Kabila est en train de vaciller sou ses coups de boutoir des images des candidats de l’opposition. Fayulu et Tshisekedi ont démontré que le dauphin faisait l’unanimité contre lui. Plus la campagne progresse, plus les images des succès s’additionnent grâce aux réseaux sociaux et plus la population congolaise ose se mettre à espérer une vraie alternance et ose montrer sa soif de changement.

Les propos criminels de Justin Bitakwira ne peuvent rester impunis et dire qu’il ose débuter son intervention en parlant de démocratie !

WhatsApp Audio 2018-12-15

