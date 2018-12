La SADC veut mettre la pression sur Kabila mais ne s’en donne pas les moyens

Le président de la SADC a publié une declaration sans grand éclat. Le président namibien Hage Geingob rappelle l’inquiétude des pays de la Communauté des Etats d’Afrique australe par rapport au processus électoral qui est dans sa dernière ligne droite en République démocratique du Congo. Il marque sa solidarité avec le peuple congolais, félicite la Ceni pour le travail accompli jusqu’ici, se dit inquiet suite à l’incendie du dépôt de la Ceni et consterné par les faits de violence qui ont émaillé les rendez-vous politiques de Kindu, Lubumbashi et Mbuji Mayi. Un discours tout ce qu’il y a de convenu pour ce type d’institution régionale dans laquelle les petites rixes se règlent toujours à fleurets mouchetés.

La SADC s’autorise toutefois à souligner que « les prochaines élections constituent un jalon important dans l’histoire de la RDC et qu’elles contribueront à l’instauration d’une paix durable et d’une stabilité politique », seul petit rappel à l’attention du pouvoir congolais qui ne devrait pas se sentir menacé par de tels propos.

D’autant que le communiqué se poursuit par ces mots : « La SADC souhaite en outre informer toutes les parties prenantes que la Mission d’observation électorale de la SADC (SEOM) continue d’observer les phases préélectorale et électorale et qu’elle restera sur le terrain, conformément aux Principes et directives révisés de la SADC régissant les élections démocratiques (2015) ».

Une bonne nouvelle pour le peuple congolais qui peut espérer qu’un oeil objectif veille sur les urnes congolaises. Souci, ce dispositif de la SADC sera composé de… 73 ou 94 observateurs, selon les sources. Difficile dans ce contexte de pouvoir prétendre jouer un rôle sérieux zet efficace d’observateur dans un pays aussi immense que la RDC. D’autant plus que, jusqu’ici, Corneille Nangaa, le patron de la Ceni n’a toujours pas publié la cartographie des bureaux de vote en RDC.

