Kinshasa : Six jeunes de la Lucha arrêtés à Masina

A moins de dix jours du passage par les urnes pour les présidentielle, légilatives et provinciales, le temps est clairement à la répression en République démocratique du Congo?

Six jeunes du mouvement citoyen la Lucha l’ont appris à leur dépens ce vendredi 14 décembre. Ces jeunes militants se trouvaient sur le Marché de la Liberté dans le quartier de Masina quand ils ont été arrêtés par des hommes de la police nationale congolaise. Ces jeunes gens n’étaient pas armés, n’indisposaient et ne menaçaient personne quand ils ont été arrêtés. Leur crime ? Ils tentaient de sensibiliser les mamans maraîchères sur l’importance de poser un acte fort lors du scrutin du 23 décembre. « Un acte fort, cela veut dire un vote responsable et utile », explique un autre membre du mouvement citoyen. « Dans le cadre de notre opération Balayer les médiocres, nous rappelons aussi à la population que le 23 décembre avec ou sans élections, nous devons avoir des nouveaux dirigeants. »

Il était approximativement midi à Kinshasa quand ce coup de filet a été mené par des hommes sous le commandement du capitaine Alain. Les six jeunes ont été emmenés à la prison. Leurs amis sont toujours sans nouvelle d’eux et réclament leur libération immédiate. « On ne fait pas de politique. On est juste là pour sensibiliser les Congolais, pour discuter avec eux des enjeux de ce 23 décembre. Mais c’est encore visiblement de trop pour le pouvoir », conclu notre interlocuteur.

