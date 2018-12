Réunion ce week-end de la SADC pour évoquer la situation électorale en RDC

Face à cette dangereuse fuite en avant dans cette campagne électorale en RDC, les Etats de la SADC (associaton des pays de l’Afrique australe) ont annoncé une réunion pour ce week-end à Windhoek, la capitale de la Namibie qui préside actuellement la SADC. Objecti : fare le point sur la situation en RDC en marge de la campagne électorale qui prend des allures de plus en plus dangerseuses bien au-delà des frontières du pays.

La RDC est de nouveau sur un volcan, comme en janvier 2015, quand Kabila a cherché à modifier la constitution pour s’inscruster au pouvoir ou, comme en décembe 2016, date de la fin constitutionnelle de son second et dernier mandat. A chaque fois, ces vagues de violences mortelles ont été dictées par la volonté du président Kabila de demeurer sur le trône du Congo. Le 23 déecmbre 2018 est la nouvelle date fixée pour son départ, après deux années de rabiot, le risque que les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences est réel.

La communauté internationale acceptera-t-elle de nouvelles tueries pour permettre à un homme et sa cour de demeurer au pouvoir sur le dos de plus de 80 millions d’âmes ?

