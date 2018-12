RDC : La communauté internationale attend-elle que Fayulu soit assassiné pour réagir?

Commentaire par Marie-France Cros

Pour la troisième fois, mercredi, des personnes dépositaires de l’autorité de l’Etat ont donné l’ordre d’attaquer des cortèges de personnes désarmées au seul motif qu’elles allaient accueillir un candidat de l’opposition à la présidentielle du 23 décembre, Martin Fayulu. A Kindu, Lubumbashi et Kalemie il y a eu des blessés par balles; dans les deux dernières villes, il y a eu des morts. A Lubumbashi, Martin Fayulu a été la cible de tirs auxquels il a heureusement échappé, mais ses ennemis politiques – car on ne peut plus parler d’ « adversaires » quand l’un des deux tire à balles réelles sur une personne désarmée – n’ont pas renoncé pour autant à poursuivre leurs meurtrières attaques.