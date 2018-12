RDC: les violences politiques à Lubumbashi : bilan provisoire

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ) condamne les violences politiques, les atteintes à l’intégrité physique et la vie, aux biens publics et privés, survenues aujourd’hui à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.

Il ressort du monitoring de l’ACAJ qu’à la suite des violences survenues à Lubumbashi, le bilan provisoire se présente comme suit :

Deux morts par balles réelles parmi les partisans de la coalition LAMUKA ;

Un policier grièvement blessé, dont l’état de santé est critique ;

Quarante trois (43) blessés dont quinze (15) par balles ;

Cinq (05) véhicules incendiés dont deux de la police ;

Vingt sept (27) partisans de LAMUKA arrêtés dont M. Lolo KYUNGU ;

Le matériel de sonorisation confisqué par la police.

Plusieurs témoignages recueillis par l’ACAJ à Lubumbashi établissent que certaines autorités politico-administratives de la province du Haut-Katanga ont instrumentalisé un groupe de jeunes pour entraver la tenue de la réunion publique de M. Martin FAYULU, candidat président de la République de LAMUKA, à Lubumbashi. Des noms de certains membres du gouvernement provincial ayant participé à ces actes ont été portés à la connaissance de l’ACAJ.

L’ACAJ condamne ces actes et exige une enquête crédible afin que leurs auteurs et commanditaires soient identifiés et poursuivis en justice.

L’ACAJ demande au Gouvernement de la RDC, d’assurer réellement la sécurité de tous les candidats président de la république, pour le bon déroulement de la campagne électorale.

