Personne n’a oublié que l’Accord de la Saint-Sylvestre, conclu sous l’égide des évêques congolais en décembre 2016, entre majorité et opposition congolaises, prévoyait, outre la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites contre les personnalités emblématiques, l’ouverture des médias.

L’objectif de cette mesure était notamment de donner accès aux médias à toutes les familles politiques dans la perspective des élections présidentielle et législative annoncées pour le 23 décembre.

A y regarder de plus près, pas évident que la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, seule chaîne publique du pays, a bien reçu le message quand on regarde la conduite du journal télévisé du lundi 10 décembre au soir.

20h01: Shadary à Kenge

20h03: Shadary et les chefs coutumiers de Kenge

20h05: Shadary et les mamans veuves de Kenge

20h08: Shadary se prépare pour aller à Buta

20h10: Aubin Minaku à Masimanimba

20h13: Nehemie Mwilanya à Bukavu

20h15: Néhémie Mwilanya avec les notables de Bukavu

20h18: Néhémie Mwilanya et le gouverneur à la pose du pelouse synthétique au stade de Kadutu

20h20: déclaration du ministre Mende sur les sanctions contre Shadary

20h23: déclaration de Kikaya sur les sanctions contre Shadary

20h26: Joseph Kabila dans sa ferme

20h28: Zoé Kabila à kalemie

20h32: Jeannette Kabila à Manono

20h35: le ministre de l’Intérieur Henri Mova remet des brouettes à Malueka

20h38: les notables de Kisangani réaffirment leur soutien à Shadary

20h40: les veuves des militaires réaffirment leur soutien à Shadary

20h42: l’association des pygmées réaffirme son soutien à Shadary

20h45: la ligue des jeunes du PPRD réaffirme son soutien à Shadary

Fin du journal

Un pluralisme qui préfigure un scrutin ouvert, démocratique et transparent.

