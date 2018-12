RDCongo: l’Europe prolonge ses sanctions contre Ramazani Shadary

Le Conseil de l’Union européenne a prolongé d’un an, ce lundi 10 décembre, les sanctions infligées à 14 personnalités de République démocratique du Congo (RDC), parmi lesquelles figure le candidat du président hors mandat Joseph Kabila à la présidentielle du 23 décembre prochain, Emmanuel Ramazani Shadary.

Ce conseil regroupait les ministres des Affaires étrangères des 28 pays membres de l’Union européenne. Ils ont prolongé jusqu’au 12 décembre 2019 le gel des avoirs et l’interdiction de visa pour l’UE infligés à 14 Congolais depuis le 12 décembre 2016 et le 27 mai 2017 « en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l’homme qui y étaient liées ».

Dans sa décision de lundi, le Conseil de l’Union européenne réaffirme « l’importance de la tenue d’élections crédibles et ouvertes à tous dans le respect de l’aspiration du peuple congolais à élire ses représentants ».

Le Conseil précise qu’il réexaminera ces mesures à la lumière des scrutins du 23 décembre « et se tient prêt à les adapter en conséquence ».

Que pensez-vous de cet article?