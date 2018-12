RDC : Kabila évoque un éventuel retour au pouvoir

Dans une interview à l’agence de presse américaine Associated Press, le président hors mandat depuis décembre 2016 et au pouvoir depuis 2001 et l’assassinat de son père, ne dit pas non à un retour à la présidence…

Joseph Kabila, qui devrait quitter le pouvoir après les élections de ce 23 décembre, n’exclut pas une nouvelle candidature à la tête de l’Etat. Dans une interview accordée à l’agence Associated Press, Kabila a déclaré qu’il espérait pouvoir continuer à s’attaquer aux vastes défis de cette nation riche en minérais mais compliquée. Il a affirmé avoir fait ce qu’il pouvait pour le bénéfice du Congo depuis son entrée en fonction en 2001 après l’assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. « Eh bien, je ne vais rien exclure dans la vie », a-t-il déclaré. « Tant que vous êtes en vie et que vous avez des idées aussi fortes que la vôtre, une vision, vous ne devriez rien exclure ». Des propos qui inquiètent l’opposition congolaise qui craint que Kabila ne règne dans l’ombre si son dauphin, l’ancien ministre de l’Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, l’emporte le 23 décembre. Kabila a écarté ces craintes, il a affirmé que la Constitution interdisait un tel arrangement. Mais ces propos qui se veulent rassurants se heurtent à sa position d’autorité morale du Front commun du Congo, plateforme politique née pour soutenir la candidature de son dauphin. Après le passage éventuel de son dauphin, Kabila pourrait briguer un nouveau mandat, la Constitution congolaise n’interdisant « que » trois mandats consécutifs. Pour nombre de Congolais, la perspective de « plus de Kabila » rappelle l’ombre de Mobutu. Du coup, la campagne politique actuelle prend de plus en plus des allures de référendum pour ou contre Kabila. Que pensez-vous de cet article? +15 -1