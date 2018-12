Génocide des Tutsi: un médecin rwandais renvoyé aux assises en France

Réfugié en France en septembre 1994, soit quelques mois après la fin des massacres au Rwanda qui ont fait environ 800.000 morts, le médecin rwandais Sosthène Munyemana est renvoyé devant les assises, notamment pour « génocide » et « crimes contre l’humanité », a appris vendredi l’AFP de sources concordantes. Le juge d’instruction a ordonné le 3 décembre le renvoi devant la cour d’assises de Paris de cet ancien docteur de Butare (sud du Rwanda) pour « génocide », « crimes contre l’humanité », « complicité de génocide », « complicité de crimes contre l’humanité » et « participation à une entente en vue de la préparation des crimes de génocide et autres crimes contre l’humanité ».

Le magistrat a en revanche rendu un non-lieu partiel concernant en particulier certains meurtres commis entre avril et juin 1994, notamment dans la préfecture de Butare, selon l’ordonnance du juge. « Il aura fallu attendre près de 24 ans pour que Sosthène Munyemana soit enfin déféré devant la cour d’assises », a réagi dans un communiqué Alain Gauthier, président du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), qui traque depuis des années les possibles génocidaires. « Le CPCR, qui regrette un tel retard à ce que justice soit rendue, se réjouit de cette décision et espère que cette affaire sera maintenant jugée avec célérité », a-t-il ajouté. Les avocats de M. Munyemana, Jean-Yves Dupeux et Florence Bourg, ont de leur côté annoncé leur intention « d’interjeter appel ». « Nous sommes véritablement convaincus qu’il y a une erreur d’appréciation manifeste des indices graves et concordants », a déclaré Me Dupeux. Dans son ordonnance, le juge Alexandre Baillon estime que l’enquête a « permis d’établir que Sosthène Munyemana a volontairement soutenu le gouvernement intérimaire en signant une motion de soutien le 16 avril 1994, soit 10 jours après le début du génocide, puis s’est engagé localement au sein du comité de crise de Tumba le 17 avril 1994 adoptant la rhétorique en cours de +l’insécurité+ et contribuant à mettre en oeuvre les instruments du génocide que sont les barrières et les rondes ». Il a ensuite pris « la responsabilité de détenir la clé du bureau de secteur, principal bâtiment administratif local, pour y enfermer des Tutsi qui disparaîtront après leur transfert vers la brigade de gendarmerie de Butare ». Le Dr Sosthène Munyemana, marié et père de trois enfants, exerce depuis 17 ans comme urgentiste dans un hôpital de Villeneuve-sur-Lot. Il est placé sous contrôle judiciaire depuis 2011. Que pensez-vous de cet article? +1 0