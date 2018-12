RDCongo: contrôler la Ceni grâce à des drones

Par Marie-France Cros.

Alain Daniel Shekomba, candidat n°14 à la Présidence, vient de lancer une opération de compilation parallèle des procès verbaux pour le jour des scrutins, afin de contrôler la véracité des résultats que donnera la Ceni (Commission électorale nationale indépendante).

Selon les informations fournies à La Libre Afrique.be par son porte-parole, Claude Kazadi, le candidat à la Présidence aux scrutins du 23 décembre, Alain Daniel Shekomba, a lancé une opération baptisée « Tindapv » (envoie les pv) pour mettre en place un contrôle parallèle des résultats électoraux. On sait qu’une majorité de Congolais ne font pas confiance à la Ceni, réputée acquise au régime du président hors mandat Joseph Kabila.

Photographier les PV de résultats

Selon M. Kazadi, cette opération consiste à demander à des jeunes de photographier les PV des résultats électoraux, qui doivent légalement être affichés à chaque bureau de vote, et de les envoyer. « Par géolocalisation, nous, nous saurons d’où vous l’avez envoyé et on ne pourra pas nous tromper ». « La jeunesse aime beaucoup ces nouvelles technologies », a-t-il commenté.

Ce système a été mis en place, selon M. Kazadi grâce à « des drones ». Le nombre de ces appareils étant « stratégique », le porte-parole de M. Shekomba refuse de le divulguer. « Mais sachez que nous allons couvrir tout le territoire » de la RDC.

Le candidat à la Présidence n°14, a poursuivi son porte-parole, « s’est organisé; il sait que la guerre est informatique et il faut donc contourner ce qui se préparer. Les intelligences nouvelles peuvent redonner l’espoir au Congo ».

Que pensez-vous de cet article?