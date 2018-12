RDCongo: les compagnies aériennes congolaises interdites en Europe

L’Union européenne vient de mettre à jour sa « liste noire » des compagnies aériennes étrangères interdites d’accès dans son ciel en raison de leur manque de sécurité. Les 21 compagnies de République démocratique du Congo (RDC) en font partie.

La nouvelle mouture de cette « liste noire » ne comprend désormais plus les compagnies aériennes indonésiennes, en raison d’efforts fournis pour améliorer leurs contrôles de sécurité. En revanche, parmi les 78 compagnies aériennes interdites de survol européen, pour manque de surveillance de leur sécurité, la majorité sont africaines.

Dans ce lot, la RDC se taille la part du lion avec 21 compagnies interdites (y compris la société nationale Congo Airways), suivie du Soudan (12 compagnies interdites). L’Angola et le Congo-Brazzaville comptent 8 sociétés rejetées; La Libye, Sao Tomé et la Sierra Leone 7; le Gabon 6; l’Erythrée et la Guinée équatoriale 2; Djibouti, le Zimbabwe et le Nigeria ont chacun une société aérienne interdite de vol en Europe.

