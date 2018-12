RDC : Kamerhe met en garde la Ceni

Vital Kamerhe, le directeur de campagne de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018, a mis en garde la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) contre un éventuel report des élections.

Le patron de l’UNC a demandé à la Ceni de prouver qu’elle était « réellement prête » pour la tenue des élections le 23 décembre prochain.

« Nangaa a dit que tout est prêt. Il va nous prouver que les élections sont prêtes. Je voudrais attirer son attention sur une chose : s’il y a un seul bureau de vote qui n’a pas de machines et d’équipements, alors il aura trahi la nation congolaise », a lancé Vital Kamerhe lors de son passage à Goma, ce mercredi.

« Au Sankuru, rien n’est prêt »

Si le patron de la Ceni ne cesse de marteler son message et tente de rassurer l’opinion congolaise et internationale sur la bonne préparation des élections, plusieurs témoins ne cachent pas leur doute, comme au Sankuru, dans le centre du pays. « Ici, il n’y a rien, explique un habitant de la région. « Aucune machine n’est arrivée dans la province. On est nombreux à se demander comment il sera encore possible de déployer tout le matériel nécessaire pour que ce soit opérationnel le 23 décembre. Dans notre province, les voies de communication sont quasiment inexistantes. Tout est compliqué. La Ceni ne pourra pas acheminer tout le matériel nécessaire en dernière minute. Franchement, le doute commence à s’installer. »

Moyens limités

Le couple Kamerhe – Tshisekedi, qui a aussi rencontré des difficultés pour se déplacer mercredi vu les refus de plusieurs propriétaires d’avion de leur louer leurs appareils, suite aux menaces du pouvoir de Kinshasa, a par ailleurs indiqué qu’il rencontrait des difficultés pour financer sa campagne. « Nous sommes des partis pauvres. Je ne suis pas opérateur économique, Félix Tshisekedi non plus. Mais ceux qui ont des moyens et qui s’en vantent, ce sont les moyens de l’Etat, le peuple va les rejeter », a encore expliqué Vital Kamerhe.

