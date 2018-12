Accord entre la Russie et le Rwanda pour coopérer dans le nucléaire civil

La Russie et le Rwanda ont signé mercredi un accord-cadre intergouvernemental dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, a indiqué l’Agence fédérale russe de l’énergie atomique Rosatom dans un communiqué.

Le document a été signé à l’occasion d’une visite à Moscou du ministre des Infrastructures du Rwanda, Claver Gatete.

Cet accord intergouvernemental « servira de point de départ pour un dialogue actif entre les deux pays dans le domaine nucléaire et permettra de commencer la mise en oeuvre de projets de coopération spécifiques », s’est félicité Rosatom dans le communiqué.

Le document crée un cadre juridique de coopération pour des projets de construction du Centre pour la science et la technologie nucléaires et de centrales nucléaires. Il prévoit en outre l’assistance à la construction et à l’amélioration de l’infrastructure nucléaire du Rwanda selon les normes internationales, la réglementation dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté nucléaire ou encore l’enseignement et la formation continue du personnel pour l’industrie nucléaire.

Pour mettre en oeuvre ces projets spécifiques, l’accord prévoit la création des groupes de travail spécialisés, l’échange d’experts, l’organisation des séminaires et des conférences scientifiques, ainsi que la formation de chercheurs et du personnel d’exploitation, la fourniture du matériel, de matériaux et de composants.

« Nous sommes heureux de partager avec nos partenaires rwandais plus de 70 ans d’expérience dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et nous espérons que notre coopération contribuera à la croissance économique du Rwanda et à l’amélioration de la qualité de vie de sa population », a déclaré le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhatchev, cité dans le communiqué.

Likhatchev a déjà assuré la semaine dernière que la Russie était prête à créer « les conditions du confort maximal » pour le développement de l’industrie nucléaire au Rwanda.

« Nous voulons être présents sur ce marché. Le Rwanda est un pays qui se développe très rapidement, tant du point de vue de son économie que de celui des technologies », a-t-il déclaré vendredi dernier lors d’un briefing en marge du sommet du G20 à Buenos Aires.​

