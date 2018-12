RDCongo: la Gécamines partagera sa production

La société publique minière congolaise Gécamines a annoncé lundi son « premier partage de production minière ». Une convention de partenariat a été signée en ce sens avec une société chinoise.

La Gécamines a annoncé avoir conclu lundi « une convention de partenariat structurée sur un modèle de partage de production » avec l’entreprise Hongkong Excellen Mining Investment Co Ltd. Selon les recherches de La Libre Afrique.be, cette entreprise privée a été créée en septembre 2017.

Selon le communiqué de la Gécamines, ce partenaire est « affilié à l’actionnaire majoritaire de la société cotée chinoise Shanghai Putailai New Energy Tech Co Ltd ». Cette compagnie indique sur son site fournir les principaux producteurs de batteries au lithium; avoir été créée en 2012 et employer 700 personnes.

La convention de partenariat signée lundi porte sur l »l’exploitation des gisements de Kingamyambo et Kilamusembo, dont les réserves pourraient dépasser 1.000.000 tonnes de cuivre et 100.000 tonnes de cobalt », indique la Gécamines. Ce partenariat « permet à la Gécamines, dès l’entrée en production, de devenir propriétaire d’une part significative de la production de cuivre et de cobalt pendant toute la durée de vie de la mine, quels que soient les résultats financiers du projet », ajoute le communiqué.

