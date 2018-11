Le Rwanda, à cheval sur les bassins du Congo et Nil, protège ses forêts et son eau

Le Rwanda a entrepris de protéger ses forêts, sous pression en raison de la démographie de ce pays d’Afrique centrale peuplé de plus de 400 habitants au km², et ses ressources en eau, a indiqué mercredi le directeur général des Eaux et Forêts du Rwanda, Prime Ngabonziza, en marge d’une conférence internationale à Bruxelles. « Pour la sauvegarde des sources de nos rivières, les bassins versants (du pays des Mille Collines) doivent être protégés. En plantant des arbres » qui contribuent à lutter contre l’érosion et à la lutte contre le réchaufement climatique, a expliqué M. Ngabonziza, qui participe durant deux jours à la 18ème réunion des parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) organisée à Bruxelles.