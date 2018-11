RDCongo: suspension de la grève des professeurs de l’Unikin

Les enseignants de l’Unikin (Université de Kinshasa) ont suspendu leur mouvement de grève mardi soir, lors d’une assemblée générale extraordinaire de l’APUKIN (Association des professeurs de l’université de Kinshasa).

Cette décision a été prise à la suite d’émeutes étudiantes. Celles-ci ont suivi des manifestations pacifiques demandant aux professeurs de reprendre les cours, manifestations réprimées dans le sang par la police. On a déploré deux morts, parmi les étudiants, et des blessés. Cette violence policière a évidemment transformé des manifestations pacifiques en émeutes.

https://afrique.lalibre.be/27644/rdcongo-ultimatum-des-etudiants-apres-des-manifestations-sanglantes-a-kinshasa/

Les professeurs ont mis sur le compte de ces événements, ainsi que de la tension créée par la proximité des élections présidentielle, législative nationale et législative provinciale du 23 décembre et de la satisfaction « partielle » de leurs revendications (meilleurs salaires et respect des règlements à leur égard) leur décision de mettre fin à leur mouvement de grève. Ils ont chargé le comité exécutif de l’Apukin d’obtenir des autorités la satisfaction de leurs exigences.

