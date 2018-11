Le combat de Lumumba, une danse persistante sur des airs de rumba

Samedi soir, dans la grande salle Henri leBoeuf des Bozar, plus de vingts artistes-musiciens-chanteurs congolais célébraient Patrice Lumumba sous des airs de rumba.

La salle était pleine à craquer et les spectateurs prêts à faire la fête pour célébrer le géant politique qu’était Lumumba, amoureux de la musique et par laquelle les artistes avaient décidé de lui faire honneur. Parmi eux, plusieurs célébrités notamment : Sam Mangwana, Dizzy Mandjeku, Wuta Mayi, Nyboma, Bumba Massa. Ceux-là même qui avaient joué et chanté aux côtés des Pères Fondateurs de la Rumba congolaise classique – Kallé, Rochereau, Franco, Bombenga, Essous ou Vicky. Il y avait aussi certains artistes de la génération plus jeune: Malage, Faya Tess, Popolipo, Petit Poisson, Jean-Paul Kilosho et bien d’autres.

Une ambiance chaleureuse et vivante dans laquelle les amateurs belges et congolais de rumba ont pu profiter, les uns contre les autres, des rythmes fluides et précis de la musique. Le public, au départ sage et assis sur sa chaise s’est rapidement levé pour profiter amplement d’une belle opportunité de danser debout sur les sièges ou aux abords de la scène. Malgré le succès de l’évènement, chacun à pu trouver son petit bout de piste de danse pour se déhancher dans la joie et la bonne humeur. Un très bon remède non seulement contre le froid hivernal tétanisant qui les attendait à la sortie, mais surtout contre le climat politique anticipé en vue des prochaines élections en RDC.

Autour d’un petit verre et de quelques dégustations à la fin de l’évènement, les amateurs de rumba étaient parés pour rentrer le cœur léger et chantant jusqu’à la chaleur de leur foyer.

Patrice Lumumba, malgré sa mort tragique il y maintenant plus de 57 ans, ne cesse décidément pas d’exister au sein de la mémoire collective belge et congolaise. Une présence indéniable qui continue à offrir la possibilité à ses sympathisants idéologiques de vivre une soirée magique, de partages et d’échanges dans la tradition et la célébration du combat pour l’indépendance.

Voici quelques vidéos de l’évènement pour vous donner une idée de l’ambiance festive à Bruxelles:

