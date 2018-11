De Croo au Bénin et en Afrique du Sud – Les droits des femmes et la lutte contre le VIH

Le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open Vld) effectuera une visite de travail de mercredi à dimanche au Bénin et en Afrique du Sud. Les droits des femmes et l’importance de la santé sexuelle et reproductive seront au coeur de cette mission. Lors de celle-ci, M. De Croo signera notamment jeudi un nouvel accord de coopération bilatérale avec le Bénin pour la période 2019-2023. Le précédent programme représentait un budget d’environ 50 millions d’euros et était concentré sur l’agriculture et la santé. Le nouveau document intégrera pour sa part un volet spécifique consacré aux droits sexuels et reproductifs.

Vendredi, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le ministre sera en Afrique du Sud. Au Cap et à Johannesbourg, il visitera des projets des Nations Unies visant à lutter contre la maladie et à renforcer l'émancipation des femmes et des jeunes filles. Les pays du Sud de l'Afrique sont ceux où le taux de contamination au VIH est le plus élevé. Près de 19% de la population sud-africaine, soit 7,1 millions de personnes, est d'ailleurs contaminée par ce virus. Dimanche, au dernier jour de sa visite, M. De Croo participera à un concert organisé par Global Citizen pour célébrer le centenaire de la naissance de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. Cet événement, qui sera retransmis dans le monde entier, rendra hommage à l'icône mondiale de la lutte anti-apartheid et mettra l'accent sur les efforts internationaux pour éradiquer la pauvreté sur la planète. Il marquera également la fin de la campagne #SheIsEqual, lancée en juin dernier par le ministre belge avec l'organisation Global Citizen.​