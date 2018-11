RDCongo: à un mois des scrutins, l’heure des hackers?

Dimanche après-midi, une annonce sur Twitter, au nom d' »Anonymous », a revendiqué la cyberattaque bloquant les sites internet officiel de la Primature et des ministères des Affaires étrangères, de la Fonction publique, du Plan, de l’Environnement et du Développement durable et du Budget à Kinshasa, ainsi que de la Banque centrale et de la Direction générale des Impôts. Rétablis par les services officiels, ces sites ont à nouveau été bloqués dans la soirée. Ce matin, seules les Affaires étrangères et le Budget demeuraient inaccessibles.

Selon »Anonymous », il s’agissait d' »appuyer la lutte du peuple de RDC dans leur combat pour la liberté. Nous sommes contre la dictature et les régimes oppressifs ». D’autres Twitters ont engagé les Anonymous à prendre le contrôle des « machines à voter » que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni, réputée proche du régime) s’obstine à imposer malgré l’absence de consensus sur son utilisation, absence de consensus due notamment au refus de la Ceni de laisser auditer son logiciel.

