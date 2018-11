Mozambique: 12 personnes tuées par des islamistes présumés

Douze personnes, dont des enfants, ont été tuées dans le nord du Mozambique lors d’une nouvelle attaque attribuée à des islamistes qui sèment la terreur dans la région, provoquant le déplacement de milliers de villageois en Tanzanie voisine, a-t-on appris dimanche auprès de la police.

Vendredi à l’aube, « il y a eu une attaque dans un village du district de Nangane, dans une zone où ne patrouillaient pas les forces de sécurité. Les assaillants ont tué 12 personnes, notamment des femmes et des enfants », a déclaré à l’AFP un responsable de la police de la province du Cabo Delgado, sous couvert d’anonymat. Le drame s’est produit dans le village de Chicuaia Velha, à quelques kilomètres de la Tanzanie. Les villageois ont été tués à coups de machettes ou sont morts dans leurs maisons incendiées par les islamistes, a précisé un journaliste local.

A la suite de cette attaque, des milliers de personnes ont fui pour la Tanzanie en franchissant la rivière Rovuma, selon la police. Depuis un an, des islamistes, qui prêchent l’application pure et dure du Coran, sèment la terreur dans le Cabo Delgado. Cette rébellion inquiète les autorités de Maputo et de grands groupes gaziers qui ont commencé à s’installer dans la province pour y exploiter des gisements offshore très prometteurs.

L’attaque de vendredi est la troisième opération en l’espace d’un mois dans le Cabo Delgado, totalisant 20 morts. Les attaques se sont intensifiées alors que près de 200 personnes soupçonnées d’avoir participé à des attaques sont actuellement jugées à Pemba (nord). Parmi elles, se trouvent des Tanzaniens, des Somaliens ou encore des ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC).

Que pensez-vous de cet article?