RDCongo: l’UE réclame des élections « crédibles et pacifiques »

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Federica Mogherini, a publié jeudi une déclaration sur la RDCongo, à l’occasion de l’ouverture de la campagne pour les élections présidentielle, législative nationale et législative provinciale du 23 décembre prochain. Elle souligne que la tenue d’élections « crédibles et pacifiques sera importante pour son engagement futur en RDC ».

Mme Mogherini indique que « l’Accord de la Saint-Sylvestre et la Résolution 2409 du Conseil de sécurité de l’Onu », qui demande la mise en œuvre de cet accord intra-congolais, « indiquent clairement à tous les acteurs politiques et aux autres parties prenantes les conditions à respecter pour une sortie de crise durable, la tenue d’élections crédibles et un transfert de pouvoir apaisé. L’union européenne encourage toutes les parties concernées à les mettre en œuvre ».

La déclaration insiste sur « la responsabilité majeure » du gouvernement de Kinshasa et de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante), qui doivent respecter « la date prévue et les standards de transparence et d’efficacité nécessaires ».

« La tenue d’élections inclusives, transparentes, crédibles et pacifiques sera importante pour son (NDLR: celui de l’UE) engagement futur en RDC avec les autorités démocratiquement élues ».

Pour lire la déclaration complète: http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=26153&customerid=17945&password=enc_3438363143383339_enc

Que pensez-vous de cet article?