RDC : Washington veut des élections crédibles… et c’est tout

Les Etats-Unis ont appelé aujourd’hui à des élections « crédibles » et pacifiques en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain. Les électeurs désigneront notamment lors de ces scrutins le successeur du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001.

« La RDC a une occasion historique pour organiser une élection crédible qui mène à une passation démocratique et pacifique du pouvoir », a dit la porte-parole du département d’Etat américain, Heather Nauert. « Des élections crédibles et transparentes aideront à soulager les défis humanitaires et de développement de la RDC, à améliorer la capacité du pays à attirer les investissements et à renforcer la stabilité à travers la RDC et la région », a-t-elle ajouté.