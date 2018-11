RDC: l’Eglise plaide pour la liberté de manifester des candidats

La très influente église catholique congolaise a appelé lundi les autorités à « garantir et faire valoir la liberté de manifester à tous les candidats », à trois jours du lancement de la campagne électorale à haut risque en République démocratique du Congo. La commission justice et paix (CJP) de la conférence épiscopale nationale du Congo encourage les autorités à « garantir et faire valoir la liberté de manifester et la liberté de mouvement de tous les candidats, tous les témoins des partis politiques, tous les observateurs électoraux, tous les agents électoraux, tous les journalistes, etc », écrit-elle dans un rapport.

Selon ce document, les incidents survenus lors des manifestations publiques organisées dans le pays entre avril et octobre 2018, ont fait « cinq morts dont 4 par balle, 91 blessés dont 7 par balle et 362 interpellations ». « 38% des rapports attestent que les manifestations ont été interdites par les autorités compétentes et en dépit de ces interdictions, les organisateurs ont organisé leurs manifestations », selon le document. La commission justice et paix note que « les manifestants étaient pacifiques » à près de 80%, tandis qu'à 52,24% des cas, la police a dispersé les manifestants où elle était présente. Le rapport affirme par ailleurs que la police a fait usage d'armes à « balles réelles à 14,71% ». La campagne pour les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales du 23 décembre s'ouvre jeudi, selon le calendrier officiel.