L’Allemagne organise du 20 au 30 novembre à Abidjan ses « premières journées économiques » afin de renforcer ses échanges commerciaux avec la Côte d’Ivoire, son septième débouché en Afrique subsaharienne, a annoncé lundi l’ambassade d’Allemagne en Côte d’Ivoire.

« Avec les journées économiques, l’Allemagne entend (…) promouvoir un engagement plus fort du secteur privé allemand et les investissements dans les pays africains », a expliqué à l’AFP, l’ambassadeur d’Allemagne Michael Grau.

Plusieurs délégations d’hommes d’affaires et d’industriels allemands sont attendues dans la capitale économique ivoirienne, où la manifestation débutera par l’ouverture du 5e Salon « Agrofood et Plastprintpack West Africa (2018) » qui se tient pour la première fois en Côte d’Ivoire, avec son stand collectif allemand (13 exposants) et un nombre important d’exposants européens.

Dans le cadre de l’Initiative allemande pour les solutions énergétiques du gouvernement allemand, il sera organisé la 1ère édition de la German Training Week Solar (GTW-Solar) du 27 au 30 novembre.

La DEG, la filiale du groupe de banque KfW destinée au financement du secteur privé dans les pays émergents et en développement, lancera le 29 novembre ses activités en Côte d’Ivoire et dans les pays d’Afrique francophone avec l’ouverture d’un bureau régional à Abidjan.

L’Allemagne se situe parmi les dix premiers partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire avec un volume d’échanges global de plus d’un milliard d’euros.

En 2017, la Côte d’Ivoire a importé 218,6 millions d’euros de produits d’Allemagne, en hausse de 12,9% sur 2016. L’Allemagne est le quatrième client des produits ivoiriens.

L’Allemagne sera le principal bailleur de fonds de la construction de la première centrale solaire – d’un coût de 38 millions d’euros – en Côte d’Ivoire, a annoncé récemment son ambassade à Abidjan.

La Côte d’Ivoire est membre du « Compact with Africa », une initiative du gouvernement allemand pour la création d’un fonds d’investissement pour le développement à destination des petites et moyennes entreprises d’Europe et d’Afrique.

Ce projet vise également à financer des prêts qui doivent ouvrir l’accès à de nouveaux marchés.​

