RDC: un soldat tue cinq personnes lors d’un rassemblement à l’occasion d’un deuil

Un soldat a tué cinq personnes et en a blessé 10 autres dans la nuit de samedi à dimanche à Tshikapa, dans le Kasai, une province du centre de la République démocratique du Congo, ont rapporté des sources policières. « Les gens étaient rassemblés à (l’occasion d’)un deuil lorsque le militaire est arrivé et a ouvert le feu sur la foule, tuant sur le champ deux personnes et en blessant d’autres. Ce dimanche matin, trois blessés admis à l’hôpital sont morts dont un militaire », a indiqué une source policière.

Parmi les victimes figure un autre militaire qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les raisons du geste du soldat restent floues. Selon un journaliste local, il exigeait de l'argent des personnes présentes. Dimanche matin, la tension était vive « car les membres de la communauté des personnes tuées cherchent à se venger, ils suspectent un coup monté contre eux », selon la même source qui précise que le militaire présumé meurtrier a été mis aux arrêts par la justice militaire. Les autorités de Tshikapa n'ont pas voulu s'exprimer sur cet incident. Le Kasai a basculé dans la violence entre septembre 2016 et mi-2017 après la mort d'un chef coutumier tué par les forces de sécurité. Les affrontements ont fait plus de 3.000 morts. Deux experts des Nations unies ont aussi été tués.​