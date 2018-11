RDCongo: la réaction de Martin Fayulu au revirement de Tshisekedi et Kamerhe

Dans une déclaration sobre et d’une grande dignité, Martin Fayulu a réagi à la volte-face de Felix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui ont renié lundi leurs signatures respectives, apposées dimanche sur l’accord de Genève désignant le premier comme candidat unique de l’opposition pour la présidentielle du 23 décembre.

Fayulu qualifie ces revirements d' »extrêmement graves », rappelant que « chacun a signé en son âme et conscience » et que « chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord ».

« Quel signal » donnons-nous « à nos enfants et à la population », déplore l’orateur, « surtout nous, de l’opposition, qui disons tout le temps que le pouvoir kabiliste ne respecte pas les textes! » Par ces revirements, poursuit-il, ce que « nous disons à nos enfants » c’est « nous faisons de la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti et non pour le bonheur du peuple congolais ».

Que pensez-vous de cet article?