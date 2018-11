La majorité au pouvoir a pris « note » lundi du choix du député Martin Fayulu comme candidat unique de l’opposition à la présidentielle du 23 décembre pour succéder au président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. « La majorité du président Kabila prend note de la désignation du député Martin Fayulu comme candidat commun par une frange de l’opposition », a déclaré à l’AFP Me Tunda ya Kasende, secrétaire général adjoint du parti présidentiel PPRD (parti du peuple pour la reconstruction et le développement). « Ce choix ne nous inquiète pas, je me demande s’ils auront le temps de se préparer conséquemment face à notre candidat qui dispose d’une équipe qui travaille depuis plusieurs mois », a ajouté Me Tunda.

« L'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) se réserve de tout commentaire à ce stade. Je vais faire une grande déclaration politique au siège du parti aujourd'hui » lundi, a déclaré pour sa part Jean-Marc Kabund secrétaire général du parti historique d'opposition. A la tête d'un parti qui compte trois députés à l'assemblée nationale, M. Fayulu devrait affronter le 23 décembre Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la majorité.