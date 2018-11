RDC : fumée blanche attendue dimanche à Genève

Les 7 devraient examiner et adopter tout le dispositif de textes (accord, règlement intérieur, etc.) sur lequel les experts ont travaillé toute la journée et ensuite demain passer à la désignation du candidat commun…

« Je vous l’avais dit en début de soirée, il semblait impossible d’arriver au bout des discussions ce samedi », explique un lieutenant. « Il ne s’agit pas de désigner un quidam quelconque pour un travail quelconque. Il s’agit de se mettre d’accord sur le nom de celui qui a toutes les chances de devenir le futur président de la République du Congo. C’est aussi la preuve que nous ne sommes pas venus à Genève avec un accord déjà boutiqué, juste pour faire de belles images devant les caméras », poursuit notre interlocuteur.