RDC : tragédie sur le rail, au moins 40 morts sur la ligne Kindu – Kamina

La déliquescence générale en République démocratique du Congo a encore tué ce samedi.

Ce 10 novembre en début d’après-midi, un convoi de la Société nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) a déraillé entre kindu (Maniema) et Kamina (Haut-Lomami) en direction de Lubumbashi. Il était un peu plus de 14 heures quand le déraillement s’est produit.

Véhicules surchargés, matériels roulants non entretenus et voies dans un état pitoyable, les causes exacts de cet accident ne sont pas encore connus mais les raisons d’un tel drame sont potentiellement multiples.

Le bilan humain, lui, est effroyable. Quarante personnes ont trouvé la mort et de nombreux corps spnt encore sous les débris.

