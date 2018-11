Mozambique: inauguration d’un pont géant construit et financé par la Chine

Le président mozambicain Filipe Nyusi a inauguré samedi à Maputo un pont suspendu de 680 mètres de long, construit et financé par des entreprises chinoises, assurant qu’il aidera à relier le nord et le sud du continent africain. Le pont, qui a coûté 785 millions de dollars (692 millions d’euros), a été financé à 95% par des prêts chinois. Il s’élève à 141 mètres au-dessus de la Baie de Maputo, entre la capitale et le district de Catembe, jusqu’à présent reliés uniquement par un ferry.

Avec la construction de ce pont, « la connexion entre le nord et le sud de l'Afrique par la route et à travers notre pays est garantie », a déclaré Filipe Nyusi lors de l'inauguration, estimant que cela devrait également favoriser le tourisme. La construction de ce pont suspendu par l'entreprise chinoise Road and Bridge Corporation a débuté en juin 2014. L'ambassadeur de Chine au Mozambique, Su Jian, qui assistait à l'inauguration, a indiqué que le Mozambique est une priorité en termes de politique étrangère pour Pékin.​