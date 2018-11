Le projet de pont Kinshasa-Brazzaville financé par la Banque africaine de développement

Le Congo et la République démocratique du Congo (RDC) ont signé un accord pour la construction d’un pont entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde -à l’exception de Rome et du Vatican-, avec un financement de la Banque africaine de développement (BAD), a annoncé jeudi cette dernière. L’accord a été signé en marge d’un forum sur l’investissement organisé par la BAD mercredi à Johannesburg (Afrique du sud).

L’ouvrage, un pont route-rail à péage, coûtera environ 550 millions de dollars (480 millions d’euros). Il mesurera près de 1.575 mètres et comptera une route à quatre bandes, une voie ferrée et un trottoir. Les deux capitales congolaises – Kinshasa et sa douzaine de millions d’habitants et Brazzaville, 1,8 million d’âmes – ne sont séparées que par le fleuve Congo, dont la largueur oscille selon les endroits entre 2,5 et 4 km. Les déplacements entre les deux villes ne sont actuellement possibles qu’en bateau, voire en avion. « La construction de ce pont permettra non seulement de relier les deux villes, mais également de promouvoir l’intégration de la région par delà les frontières », a déclaré le ministre du Plan de la RDC, Modeste Bahati Lukwebo. Aucune date n’a été fixée pour la réalisation du pont. Un tel projet de pont existe depuis l’époque du maréchal Mobutu Sese Seko, qui a dirigé le Zaïre (désormais RDC) de 1965 à 1997. Que pensez-vous de cet article? 0 -3