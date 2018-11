Devant le tollé suscité par la publication officielle de l’équipe de campagne du candidat kabiliste à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary, samedi dernier, le Comité stratégique de la coalition FCC (Front commun pour le Congo) avait assuré que ces listes « n’engagent pas la plateforme FCC » et annoncé la publication de « listes authentiques » pour « lundi 5 novembre 2018 ». Or, il n’en est rien. Au contraire.

Aucune liste alternative n’a en effet été publiée lundi, contrairement à l’annonce faite par le Comité stratégique du FCC, dirigé par Nehemie Mwilanya Wilondja, chef de cabinet du président hors mandat Joseph Kabila.

Au contraire, des membres de la Majorité présidentielle – et du FCC – ont justifié les incongruités de la liste publiée samedi dernier.

Shadary « a jugé bon d’affecter les gens »

Ainsi, s’agissant de l’inclusion de personnes à qui l’ont n’avait rien demandé – parfois contentes d’y être, parfois scandalisées par ce mépris des règles les plus élémentaires de la politesse et de la politique – le chef des conseillers diplomatiques de Joseph Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karubi – chef de la cellule Communication du candidat à la Présidence Ramazani Shadary – a indiqué: « Ceux qui disent qu’ils n’ont pas été consultés, c’est possible. Toujours est-il que le candidat, qui connaît tout le monde – il a dirigé le parti comme adjoint, comme secrétaire général, comme président du groupe parlementaire – s’est déjà fait sa propre religion sur les compétences des uns et des autres. Il a donc jugé bon d’affecter les gens selon le profil de tout un chacun. Le temps matériel n’a peut-être pas permis de demander l’avis de chacun mais nous sommes une famille ».

Un dernier point que ne partage pas l’abbé José Mpundu, animateur de communautés de base catholiques, cité lui aussi indûment dans la liste officielle et qui juge la « démarche indécente », selon son avocat.

Lambert Mende contre Néhémie Mwilanya?

Ce fait du prince a également été défendu par le ministre de la Communication, Lambert Mende – qui est aussi chargé de la cellule Communication de l’équipe de campagne du FCC – qui a lundi, selon l’agence officielle ACP, « invité les personnes qui n’auraient pas été consultées et dont les noms figurent sur la liste de l’équipe de campagne du candidat de FCC d’en informer le coordonnateur, Ramazani Shadary, afin d’être remplacées ». « Il y a eu malentendu mais personne n’est indispensable », a ajouté le ministre-chef de cellule.

M. Mende semble ainsi annuler de facto la promesse de Néhémie Mwilanya Wilondja de publier des « listes authentiques ».

Vous avez dit cafouillage?

