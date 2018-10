Burundi: la Commission vérité reçoit la tâche d’enquêter aussi sur la colonisation belge

Le Parlement burundais a approuvé lundi un projet de loi qui étend largement, dans le passé, la période à laquelle la Commission vérité et réconciliation (CVR) est habilitée à s’intéresser.

But de cet élargissement, accompagné d’une prolongation du mandat de cette Commission: pouvoir enquêter sur le rôle de la colonisation dans les tensions ayant mené aux massacres interethniques connus après l’indépendance du pays en 1962, et donc notamment le rôle du colonisateur belge, qui obtient après la Première Guerre mondiale un mandat sur le Ruanda-Urundi, dont fait partie le futur Burundi. « Le constat est que l’origine des violences cycliques à caractère politique qui ont endeuillé le Burundi remonte au temps de la colonisation », a justifié la ministre de la Justice, Aimée-Laurentine Kanyana, en présentant le projet devant le sénat. L’objectif est d' »établir les responsabilités de l’Allemagne (qui a colonisé le Burundi à la fin du 19e siècle) et surtout de la Belgique (qui a obtenu un mandat de tutelle sur le Burundi après la fin de la Première Guerre mondiale) dans la création et l’exacerbation des problèmes ethniques et des violences » depuis lors, a expliqué à l’AFP un cadre du Sénat, sous couvert d’anonymat.

La Commission vérité et réconciliation, initialement créée (en 2014) pour enquêter sur les massacres interethniques de la période 1962-2008, voit son mandat désormais étendu dans le passé jusqu’au 26 février 1885, date de la fin de la Conférence de Berlin lors de laquelle les puissances coloniales européennes ont « organisé » leur partage du continent africain.

Le texte étendant la période d’enquête de la CVR, et prolongeant aussi son mandat de quatre ans (jusque décembre 2022), a été approuvé lundi à l’unanimité par les 39 sénateurs, après avoir récolté une large majorité à l’Assemblée nationale jeudi (98 voix pour, 2 contre).

