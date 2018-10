RDC : « Notre adversaire commun c’est le régime Kabila »

m>« Non, nous ne négocions pas avec la majorité et, je peux vous l’assurer, la majorité ne négocie pas avec nous », explique un proche de Moïse Katumbi. « Ceux qui veulent répandre ces bruits ne servent qu’une cause, la cause de ceux qui sont au pouvoir et qui tentent de diviser une opposition dont ils commencent à comprendre qu’ils ne s’en débarasseront pas aussi facilement qu’ils le pensaient ».

Un proche du MLC de Jean-Pierre Bemba ne dit rien d’autre quand il pointe du doigt « certains pseudo opposants qui cherchent à alimenter une polémique qui n’existe pas. »

« Non à la machine

oui à la révision du fichier »

Pour tous, ces messages, ces ragots, ces fake news diffusés sur les réseaux sociaux démontrent surtout que tout le monde attend le nom du candidat unique de l’opposition. « Un calendrier est fixé, nous allons nous y tenir et nous présenterons bientôt notre candidat commun. ».

« Notre adversaire, c’est le régime Kabila. C’est lui qui veut fausser le jeu démocratique pour asseoir son pouvoir. C’est lui qui veut imposer la machine à voter et qui refuse de réviser le fichier électoral. Personne ne peut être élu avec cette machine et ce fichier électoral et prétendre être crédible. »

Et tous d’insister : « qu’on ne s’y trompe pas, nous voulons aller aux élections le 23 décembre mais nous voulons des élections crédibles. Nous voulons le retrait de la machine à voter et la révision du fichier électoral certifiée par les instances internationales. Nous sommes prêts pour un vrai scrutin. Et qu’on ne vienne pas nous dire que le retrait de ces machines entraînerait un report du scrutin. C’est absolument faux, on a encore tout le temps d’imprimer les bulletins de vote à l’Hôtel des Monnaies de Kinshasa. Il faut juste que Nangaa ait le courage d’écouter le peuple et pas seulement son maître »

