Ebola en RDC: 267 cas recensés et 170 décès à Beni

Le ministère congolais de la Santé a signalé dimanche six nouveaux décès en deux jours dans la dixième épidémie d’Ebola à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, portant à 170 le nombre des décès sur 267 cas recensés. « Au total, 267 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 232 confirmés et 35 probables » et « un total de 170 décès », selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé daté de dimanche.

La veille, le bilan actualisé avait fait état de 164 décès sur 257 cas de fièvre hémorragique enregistrés dans la région de Beni. Le même jour, le ministère de la Santé avait indiqué que le cap de 264 cas d'Ebola enregistrés en 2007, lors de la septième épidémie (264 cas et 187 décès) déclarée à Mweka (Kasaï), dans le centre de la RDC, venait d'être franchi à Beni. « Avec des instruments de lutte actuellement disponibles, ce chiffre ne pouvait être atteint si des résistances à la riposte n'avaient pas été enregistrées », a regretté Jessica Ilunga, la chargée de communication au ministère de la Santé. Mi-octobre, les autorités congolaises avaient déclaré faire face à « une deuxième vague » de l'épidémie de la maladie à virus Ebola d'une « ampleur » non déterminée à Beni (Nord-Kivu) à cause des résistances des communautés aux activités de riposte. La première épidémie d'Ebola avait été signalée à Yambuku, dans le nord-est de la RDC, en 1976 et avait totalisé 318 cas recensés et 224 décès. En 1995, à Kikwit dans l'ouest de la RDC, le bilan de l'épidémie avait été de 315 cas de personnes atteintes et 256 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).