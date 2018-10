La justice congolaise a accordé la liberté provisoire aux responsables d’un laboratoire pharmaceutique accusé de contrefaçon de la quinine utilisée contre le paludisme en République démocratique du Congo après cinq jours de détention, a appris l’AFP jeudi de source judiciaire.

« Le directeur général et le pharmacien en chef de Zenufa ont obtenu du parquet une libération provisoire contre paiement d’une caution », a déclaré à l’AFP un magistrat du parquet de Kinshasa/Matete, sans en préciser le montant.

« Ils sont rentrés chez eux depuis hier (mercredi) parce qu’ils ont donné des garanties suffisantes qu’ils répondront à toutes les convocations du parquet », a-t-il ajouté.

« L’affaire continue », a dit ce magistrat, sans préciser si ces deux responsables seront déférés devant un tribunal.

Karkera Premanata, directeur général de la société Zenufa et Barthélemy Tshikaya, pharmacien-responsable à Zenufa, sont accusés par le conseiller spécial anti-corruption du président Joseph Kabila de « contrefaçon de la quinine, concurrence déloyale et faux et usage de faux ».

Les deux hommes étaient détenus à Kinshasa depuis vendredi.

Zenufa SARL est une société indienne de fabrication de produits pharmaceutiques installée en RDC depuis 1998.

La quinine, considérée comme le remède le plus efficace contre le paludisme en RDC, est un de ses produits phares.

Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l’homme par des piqûres de moustiques femelles infectées.

Le paludisme se place en première position des causes de mortalité et de morbidité en République démocratique du Congo, selon le Programme national de lutte contre le paludisme en RDC.

Que pensez-vous de cet article?