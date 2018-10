Tchad: manifestation d’étudiants au début d’une « grève illimitée »

Des manifestations étudiantes ont été dispersées à N’Djamena lundi, a constaté l’AFP, au premier jour d’une grève « sèche et illimitée » pour réclamer des services universitaires et le versement d’une bourse datant de 2016. Les manifestations d’étudiants ont été dispersées par la police anti-émeute, qui avait renforcé son dispositif sécuritaire autour de l’université et des quartiers environnants, a constaté un journaliste de l’AFP.

Deux étudiants ont été arrêtés brièvement, selon le porte-parole de la police, Paul Manga, à l'AFP. Les étudiants manifestaient dans toutes les universités tchadiennes, selon un communiqué du principal syndicat étudiant, l'Union nationale et étudiants tchadiens (UNET). « Nous réclamons la mise en place effective des oeuvres universitaires telles que le restaurant universitaire, le centre de santé, la bibliothèque, le service des bus ou encore le laboratoire », a indiqué à l'AFP le secrétaire général national de l'UNET, Frédéric Raïkina Bealoum. En 2016, le Tchad a supprimé la bourse mensuelle des étudiants de 30.000 FCFA (46 euros) et alloué ces fonds à la construction des services sus-cités au sein des universités. « Dans les facultés de N'Djamena, rien n'a été fait à ce jour », selon M. Raïkina Bealoum. « Nous allons continuer à faire grève jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications », a encore déclaré à l'AFP M. Raïkina Bealoum. Fin septembre, les étudiants avaient déjà protesté pour les mêmes raisons. Ils se plaignent par ailleurs des frais d'inscriptions, qui ont augmenté en 2017. Ceux-ci s'élèvent aujourd'hui à 50.000 francs CFA (76 euros) contre 28.000 francs (42 euros) en 2016 pour les nouveaux étudiants, et à 28.000 francs au lieu de 1.000 francs (1,52 euros) pour les réinscriptions, selon le syndicat étudiant. Le Tchad a été frappé par la chute du prix du baril en 2015. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d'austérité depuis 2016, qui ont notamment provoqué une grève de la fonction publique.​