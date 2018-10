Cette société belge participera à la construction de la plus haute tour d’Afrique

Le groupe Besix a décroché avec ses partenaires Six Construct et TGCC, leader marocain de la construction, un contrat portant sur la construction de la « Bank of Africa Tower » à Rabat (Maroc). Celle-ci sera la plus haute tour du Maroc et même d’Afrique, forte de 55 étages pour 250 mètres de haut.

Elle accueillera un hôtel de luxe, des bureaux et des appartements de très haut standing. Un observatoire est également prévu en son sommet. La « Bank of Africa Tower » s’inscrit dans la nouvelle séquence d’aménagement de la Vallée de Bouregreg, une des composantes du programme « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture », qui prévoit la réalisation de grands projets urbains. Les travaux débuteront le 1er novembre prochain et seront livrés en mai 2022. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.