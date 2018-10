Vive tension entre Kinshasa et Luanda

Kinshasa « invite instamment le gouvernement de la république d’ Angola à se ressaisir et à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités de ces actes condamnables », a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, lors d’une conférence de presse à Kinshasa.

« A défaut, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait dans l’obligation de saisir les instances compétentes », a-t-il menacé.

« La RDC ne tombera pas dans le piège d’expulser brutalement les Angolais qui vivent sur son sol », a précisé M. She Okitundu.

M. She a affirmé avoir convoqué mercredi l’ambassadeur d’ Angola « qui est malheureusement absent de Kinshasa. J’ai donc transmis par voie officielle de note verbale, l’indignation et les vives protestations du gouvernement de la République démocratique du Congo conformément aux us et coutumes diplomatiques« .

L’ Angola a lancé depuis début octobre une opération contre l’immigration clandestine dans la province du Lunda Norte.

Quelque 30.000 Congolais ont été expulsés « brutalement » et avec des « pertes en vies humaines« , selon un compte-rendu du conseil des ministre de mardi présidé par le chef de l’État hors mandat Joseph Kabila.

Selon l’ Angola , quelque 200.000 Congolais sont rentrés volontairement dans leur pays.

Kinshasa a par ailleurs accusé la marine angolaise d’avoir violé les eaux territoriales de la RDC, selon le compte-rendu du conseil des ministre de mardi.

Le conseil des ministre a été « mis au courant des cas de violation des eaux territoriales de la RDC par la marine angolaise », indique le texte.

L’ Angola et la RDC partagent la plus longue frontière terrestre en Afrique (près de 2.500 km). Ces derniers mois, le gouvernement congolais a réagi très vivement dès qu’il a eu l’impression que Luanda se mêlait du processus électoral en cours en RDC.

Que pensez-vous de cet article?