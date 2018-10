Les autorités congolaises ont déclaré samedi faire face désormais à « une deuxième vague » de l’épidémie de la maladie à virus Ebola d’une « ampleur » non encore déterminée à Beni (Nord-Kivu), dans l’est de la République démocratique du Congo. « On assiste à Beni à une deuxième vague de l’épidémie de la maladie à virus Ebola. On n’en connaît pas l’ampleur à ce stade. L’épicentre, qui était à Mangina, est aujourd’hui à Beni », a déclaré le Dr Oly Ilunga, ministre congolais de la Santé, au cours d’une conférence de presse.