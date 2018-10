La RDC veut accélérer sur la vaccination infantile

La République démocratique du Congo a affiché sa volonté d’accélérer sur la vaccination infantile avec l’inauguration près de Kinshasa du plus grand centre de stockage d’Afrique centrale et un « plan d’urgence de relance de la vaccination systématique ».

Le centre de 6.000 m3 a été inauguré mercredi à Kinkole, à 40 km de Kinshasa, ont annoncé dans un communiqué commun le ministère de la Santé, l’Unicef et l’Alliance du vaccin (Gavi).

Le centre de Kinkole « renforcera la chaîne du froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins dans l’ensemble du pays, en particulier dans les zones de santé les plus reculées et difficiles d’accès », indique le communiqué.

Le ministère de la Santé, le Gavi et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé jeudi un « plan d’urgence pour la relance de la vaccination systématique en RDC », pour augmenter de « 15 points de pourcentage la couverture vaccinale au cours des 18 prochains mois, soit 220.000 enfants supplémentaires qui recevront des vaccins qui sauvent la vie ».

« En 1999, seuls 25% des enfants nés en RDC avaient reçu les vaccins de base contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP3). Après près de 20 ans de soutien de Gavi, ce chiffre a atteint 81% », souligne le communiqué.

« Malgré ces progrès, la RDC enregistre toujours l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde et 1,8 million d’enfants ne bénéficient pas de la série complète de vaccins chaque année. En conséquence, le pays a connu au cours de ces dernières années, des épidémies majeures de rougeole, de poliomyélite et de fièvre jaune – des maladies qui peuvent toutes être évitées par un vaccin », souligne-t-on.

Le plan « ciblera huit provinces vulnérables (Ituri, Kasaï, Haut-Katanga, Mongala, Kwilu, Tanganyika, Kinshasa, Tshuapa et Haut-Lomami) ».​

