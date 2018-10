Besix va participer à la construction de la plus haute tour du Maroc et d’Afrique

Besix va participer à la conception et la construction de la « Bank of Africa Tower » à Rabat, annonce jeudi le groupe de construction belge. Cet édifice culminera à 250 mètres et pourra prétendre au titre de la plus haute tour du Maroc et d’Afrique. Les travaux débuteront le 1er novembre prochain, pour se terminer en mai 2022. La « Bank of Africa Tower », qui fera partie de la catégorie des très hauts gratte-ciels, comptera 55 étages, accueillant un hôtel de luxe, des bureaux de prestige et des appartements de très haut standing. Un observatoire est également prévu au sommet de la tour.

L'ouvrage sera conforme aux standards internationaux les plus élevés en matière de haute qualité environnementale et sera à la pointe des techniques contemporaines dans le domaine de la construction, affirme Besix, qui collaborera avec l'entreprise TGCC, leader marocain de la construction, sur ce chantier. On ignore en revanche le montant de l'investissement. La nouvelle tour constituera le point culminant et iconique de la nouvelle séquence d'aménagement de la Vallée de Bouregreg, une des principales composantes du programme 'Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture', détaille encore le groupe de construction.​