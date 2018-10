Afrique du Sud: le pillage organisé à l’origine de l’effondrement d’une banque

L’effondrement récent d’une banque sud-africaine, qui avait accordé un prêt à l’ancien président Jacob Zuma, est le résultat du pillage organisé par des dizaines de personnes et sociétés à hauteur de 110 millions d’euros, selon un rapport rendu public mercredi. La banque VBS Mutual s’était retrouvée à court de liquidités en mars, avant d’être placée sous tutelle de l’Etat.

« La banque est corrompue et pourrie jusqu’à la moelle », estime le rapport intitulé « L’immense casse de la banque » et rédigé à la demande de la banque centrale.

« En fait, il n’y a quasiment personne (chez VBS) qui ne soit pas complice d’une manière ou d’une autre » de ce fiasco bancaire, ajoute le document.

« Beaucoup de ceux impliqués dans le pillage de VBS sont des comptables reconnus et des avocats. Ils ne sont pas compétents pour ces postes qui exigent la plus grande honnêteté et intégrité », selon le document qui nomme les responsables, notamment l’ancien PDG de la banque, Andile Ramavhunga.

Le rapport recommande la fermeture de la banque et des poursuites judiciaires contre des dizaines de responsables de l’établissement.

Des clients connus étaient autorisés à avoir des découverts très importants et la banque, qui comptait 23.000 clients, payait des individus en échange d’un versement de la part d’entreprises publiques à VBS.

La banque avait accordé un prêt de 7,8 millions de rands (460.000 euros) au président Jacob Zuma pour qu’il rembourse à l’Etat les rénovations dans sa propriété privée de Nkandla (est), à l’origine d’une vaste affaire d’abus de biens publics.

Jacob Zuma a été contraint de démissionner en février, sur fond de scandales de corruption.

Une commission est actuellement chargée de se pencher sur les nombreuse affaires qui ont émaillé la fin de son règne (2009-2018), alors que son successeur Cyril Ramaphosa s’est engagé à lutter contre la corruption. ​

