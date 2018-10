RDCongo : La machine à voter concentre les critiques

Par Marie-France Cros

Le Comité laïc de coordination (CLC), qui avait organisé les grandes manifestations de décembre 2017 et début 2018 contre les projets de maintenir au pouvoir le président Joseph Kabila, hors mandat depuis deux ans, vient de lancer la campagne nationale contre la machine à voter et le fichier électoral suspect. Dans un texte diffusé par les réseaux sociaux, il donne 10 raisons « pour dire non à la machine à voter ».