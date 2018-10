RDC: les félicitations affluent pour le Dr Mukwege, prix Nobel de la Paix

Les félicitations et messages de fierté affluaient, vendredi, après que le médecin congolais Denis Mukwege ait reçu le prix Nobel de la Paix avec une jeune femme yezidie, Nadia Murad, ex-esclave sexuelle du groupe Etat islamique qui fait campagne pour faire connaître les atrocités qu’elle a vécues. Tous deux oeuvrent à « mettre fin à l’emploi des violences sexuelles comme arme de guerre ».

Alexander De Croo, ministre belge de la Coopération:

Le ministre félicite les deux lauréats, qu’il a rencontrés, et les assure du soutien de la Belgique dans leur combat. « Le courage et la ténacité du Dr Mukwege est presque surhumain, son engagement total pour les femmes mutilées dans l’est du Congo est légendaire ».

Freddy Matungulu, candidat à la présidentielle congolaise, le 23 décembre prochain:

« En recevant le très prestigieux Prix Nobel, tu montres à la face du monde que notre pays est aussi une nation de gens capables du meilleur, pas seulement du pire. Merci beaucoup pour le grand honneur que tu nous fais ».

Un ex-diplomate congolais:

« Là, je ne vois pas quelle ANR (Agence nationale de Renseignement) ou Demiap (Détection militaire des activités anti-patrie) pourra l’arrêter désormais ».

La Fondation Roi Baudouin (Belgique):

« Particulièrement heureuse », la Fondation « en appelle à la responsabilité des autorités congolaises et des partenaires internationaux de la RDC pour garantir la sécurité du médecin et de sa famille. C’est aussi une condition essentielle pour que le travail vital mené à l’hôpital Panzi puisse se poursuivre ».

Un Congolais:

« Il n’y a pas que des gens mauvais dans ce pays. Heureusement! ».

Médecins du Monde:

« Depuis 2015, Médecins du Monde-Belgique est aux côtés du Docteur Mukwege et de son équipe à l’hôpital Panzi. Tous ensemble, avec l’Université de Liège, l’hôpital St-Pierre à Bruxelles, les médecins, sages-femmes, Mamans chéries, psychologues et juristes de l’hôpital, nous formons une équipe unie autour d’un projet essentiel : lutter contre la violence faite aux femmes, réparer les victimes et leur permettre de reprendre pied dans la vie active. Denis Mukwege est l’homme qui nous rassemble tous autour de cette mission. Nous sommes tellement fiers qu’il ait reçu le Prix Nobel de la Paix. Nous le félicitons et l’assurons de notre soutien permanent ».

Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle congolaise du 23 décembre:

« Là, je peux le dire: je suis fier d’être Congolais ».

Vital Kamerhe, candidat à la présidentielle congolaise du 23 décembre:

« Cette distinction est un honneur pour la RDC et pour l’Afrique entière ».

Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais:

Le gouvernement congolais félicite le Dr Mukwege, malgré ses prises de position contre le président hors mandat Joseph Kabila: « Ce n’est pas sur ce chapitre là qu’on lui a donné le prix Nobel, mais sur l’aide qu’il apporte à nos pauvres femmes martyrisées ».

L’écrivain originaire du Congo-Brazzaville Alain Mabanckou:

« L’Afrique a besoin de voix de cette envergure face au désastre causé par les dictatures du Bassin du Congo et à leur obstination à prendre le continent en otage. BRAVO ! »

Isidore Ndaywel, un des membres du Comité laïc de concertation (CLC), qui organise depuis 2017 de grandes manifestations contre la prolongation au pouvoir du président Kabila et qui a dû, pour cette raison, choisir la clandestinité:

« Une grande joie et une belle consolation ».

