RDC: Maison Schengen: discussions en cours pour reprendre la délivrance de visas

Par Marie-France Cros.

Alors que des bruits circulent, sur les réseaux sociaux, au sujet d’une possible réouverture des portes de la Maison Schengen « la semaine prochaine » à Kinshasa, La Libre Afrique.be a interrogé les Affaires étrangères belges.

Vue de la Maison Schengen à Kinshasa, 29/01/2018. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Ces dernières confirment que « des discussions ont eu lieu ces derniers mois entre la Belgique et la RDC à différents niveaux (gouvernements, cabinets, administrations) afin de permettre de reprendre la délivrance de visas. Des pistes ont été avancées pour permettre une réouverture, mais la discussion n’a pas encore abouti ».

Le ministère belge ajoute: « Dans l’intérêt des demandeurs de visas et de la désescalade, nous espérons qu’une solution pourra être trouvée le plus rapidement possible ».

Selon des informations recueillies par La Libre Afrique au Congo, les Congolais sont les premières victimes de la décision de Kinshasa de fermer la Maison Schengen, annexe de l’ambassade de Belgique où étaient délivrés les visas pour tous les pays de l’espace Schengen.

