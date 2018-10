Ethiopie: au moins 44 tués dans des affrontements interethniques

Au moins 44 personnes ont été tuées au cours du weekend dans l’ouest de l’Éthiopie dans des violences entre communautés, a rapporté mardi un média proche du pouvoir. Ces affrontements ont eu lieu à la frontière entre les régions Oromia et Benishangul-Gumuz, a indiqué Walta Media and Communication Corporate (WMCC). Selon le responsable de la Communication du Benishangul-Gumuz cité par WMCC, les violences ont éclaté après la mort de quatre dirigeants de la région, tués par des hommes armés non identifiés en Oromia où ils venaient discuter de la situation sécuritaire.

Elles ont opposé des groupes de jeunes armés de pierres ou de couteaux, et appartenant principalement aux ethnies gumuz et oromo, selon un témoin joint par l’AFP. Des dizaines de milliers de personnes auraient été contraintes à fuir la zone et les forces de sécurité fédérales ont dû intervenir, selon les deux administrations régionales.​ Que pensez-vous de cet article? 0 -1